Mesmo sendo vencedor do Oscar, Oppenheimer estreia com rejeiÃ§Ã£o no JapÃ£o

Oppenheimer venceu o Oscar de melhor filme na cerimônia que aconteceu no início de março. Dirigido por Christopher Nolan e estrelado por Cillian Murphy, o longa fala sobre o físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, que liderou a corrida para desenvolver a bomba atômica. A obra lançou junto com ‘Barbie’, e arrecadou 1 bilhão de dólares na bilheteria mundial.

O filme se tornou um sucesso global após sua estreia nos Estados Unidos em julho do ano passado. Muitos japoneses ficaram ofendidos com os memes de "Barbenheimer" criados por fãs que o ligavam a obra de Nolan ao filme da boneca mais famosa do mundo, que também foi um sucesso de bilheteria.

O longa estreou nesta sexta-feira (29) no Japão, em meio a preocupações sobre como o tema nuclear seria recebido no único país que sofreu com os efeitos da bomba atômica. As explosões nucleares devastaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial, matando mais de 200 mil pessoas.

Por isso, o país ficou de fora das exibições globais em 2023, apesar de ser um grande mercado para Hollywood.

Grande fã dos filmes de Nolan, o funcionário público Kawai foi ver Oppenheimer no dia da estreia, em um cinema que fica a apenas um quilômetro do Domo da Bomba Atômica da cidade. "Não tenho certeza se este é um filme que os japoneses deveriam fazer um esforço especial para assistir", disse ele.

Imagens nas redes sociais mostraram cartazes afixados nas entradas de alguns teatros de Tóquio, alertando que o filme apresentava imagens de testes nucleares que poderiam lembrar os danos causados pelas bombas.

Outro residente de Hiroshima, Agemi Kanegae, teve sentimentos confusos ao assistir o filme. "Me e senti muito desconfortável com algumas cenas, como o julgamento de Oppenheimer nos Estados Unidos no final", afirmou o aposentado.

