México concede asilo político a Evo Morales

Sarah Chaves, com informações do G1

O ex-presidente Evo Morales está em asilo político no México. O país anunciou na segunda-feira (11), que concedeu abrigo ao presidente “legítimo” da Bolívia. De acordo com o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, o ex-presidente da Bolívia pediu proteção um dia depois de deixar o cargo sob pressão de opositores, militares e policiais.

Evo embarcou por volta das 23h (horário de Brasília) na aeronave cedida pelo governo mexicano em Chimoré, perto de Cochabamba, antigo reduto do ex-presidente. Após a decolagem, o chanceler postou uma foto com Evo dentro do avião mexicano e afirmou que a "vida e a integridade" do ex-presidente boliviano "estão seguras".

De acordo com a agência Reuters, o governo mexicano pediu ao Ministério das Relações Exteriores boliviano que garantisse a saída segura de Evo Morales do país.

Em mensagem publicada antes de embarcar, Evo agradeceu ao México e expôs a dificuldade em abandonar o país natal. "Dói abandonar o país por razões políticas, mas estarei sempre atento. Voltarei logo, com mais força e energia", escreveu.

A Organização dos Estados Americanos (OEA), que marcou reunião para esta terça-feira, está avisada da decisão.

O governo do México afirmou mais cedo nesta segunda que reconhece Evo Morales como presidente "legítimo" da Bolívia e denunciou que sua renúncia se deve a um "golpe" dado pelo Exército, o que classificou como um grave retrocesso para a região.

Deixe seu Comentário

Leia Também