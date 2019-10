Mortos encontrados em caminhão são de nacionalidade chinesa

A polícia britânica confirmou nesta quinta-feira (24) que as 39 pessoas mortas encontradas em Essex, no sudeste do país, no interior de um caminhão, eram de nacionalidade chinesa. São 31 homens e oito mulheres. A polícia da Irlanda do Norte desencadeou buscas em residências naquela região e a Agência Nacional de Crime do Reino Unido está procurando "grupos de crime organizado". Por enquanto, só o condutor do veículo está sob custódia das autoridades.

As investigações ocorrem, simultaneamente, no Reino Unido e na Bélgica. Foi da Bélgica que o caminhão partiu rumo à Irlanda do Norte. O motorista do veículo foi detido pela polícia de Essex sob suspeita de homicídio. Mo Robinson, de 25 anos, de Portadown, na Irlanda do Norte, ainda está sendo interrogado pelos investigadores. Durante a noite a polícia do Ulster fez também buscas em pelo menos duas casas.

O caminhão onde foram encontrados os corpos de 39 pessoas partiu de Zeebrugge, na Bélgica, e foi deixado no porto de Purfleet, na Irlanda do Norte. Outro caminhão que rebocou o veículo até Grays partiu da Irlanda do Norte.

