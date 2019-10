Com quase 200 kg de cocaína, caminhão estrangeiro é apreendido no MS

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite da última segunda-feira (7), 146,7 kg de cocaína que estava em um caminhão de carga na BR-262, em Miranda (MS), o veículo e o motorista são da Bolívia.

Durante a abordagem no veículo, estava o motorista, de 38 anos e um passageiro, de 28, ambos de nacionalidade boliviana. O condutor disse estar transportando sucata proveniente de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), mas demonstrou nervosismo durante a abordagem. Foi realizada uma vistoria no caminhão e encontrados escondidos em um compartimento no interior da cabine, 121 tabletes de cocaína e 21 tabletes de pasta base.

O motorista disse não saber da existência da droga e que havia sido contratado apenas para conduzir a carga. Já o passageiro declarou que a carga era do tio dele e que sabia da existência do entorpecente. Eles iriam até Piracicaba (SP) e informaram que apenas receberiam o salário mensal como motorista e ajudante pagos pelo dono da mercadoria.

Os presos, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.

