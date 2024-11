Mulher 'escapa' de encontro após rapaz levar mãe para o date

Uma jovem norte-americana de 21 anos, que preferiu não se identificar, relatou no fórum on-line Reddit sobre uma situação levemente inusitada que enfrentou durante um encontro com um rapaz, após ele aparecer acompanhado da própria mãe.

Na publicação, a jovem relata que deu match em um aplicativo de namoro com um rapaz de 25 anos, e que após algumas semanas de conversa, eles resolveram finalmente marcar um encontro.

“Vamos chamá-lo de Jake”, escreveu. “Nós estávamos conversando por algumas semanas, e ele parecia um cara sólido — engraçado, bom gosto musical, e até lembrou que eu amava comida italiana. Ele planejou o encontro neste lugarzinho legal em Dallas (EUA), o que eu achei fofo”, detalhou a jovem.

De início, o encontro parecia normal, com ‘Jake’ até mesmo abraçando a jovem e elogiando sua roupa. No entanto, a situação ficou estranha pouco tempo depois, quando uma mulher mais velha entrou no restaurante e o rapaz, acenando para ela, diz que se trata de sua mãe.

Chocada, a jovem contou que ficou incrédula com a situação. “Eu meio que ri nervosamente e disse: ‘Oh, eu não sabia que você estava trazendo alguém’, e ele disse: ‘Oh, ela só queria te conhecer. Não se preocupe, não é grande coisa’”, contou.

A situação não melhorou muito a partir daí, com a mãe do rapaz permanecendo na mesa, pedindo vinho e fazendo perguntar para a jovem, com ‘Jake’ em silêncio, sem falar nada, e balançando a cabeça como se tudo fosse normal.

Após 20 minutos, a jovem não aguentou mais a situação e inventou uma desculpa para ir embora. “Eu disse que não estava me sentindo bem e precisava ir embora. Mandei uma mensagem para ele depois, dizendo que não achava que daria certo e desejei tudo de bom”, relatou.

Apesar de ter se livrado da situação, a jovem contou que se sente mal pela atitude que tomou, e foi ao Reddit para pedir a opinião dos internautas, muitos desses que concordaram com sua escolha de ‘abandonar’ o encontro. “Você definitivamente não está errada. Levar a mãe para um primeiro encontro sem avisar é um grande sinal de alerta”, disse um outro usuário.

