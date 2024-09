Negociações para cessar-fogo do conflito entre Israel e Hezbollah fracassam

O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira (26) que “não haverá cessar-fogo no norte” e que Israel continuará a combater o Hezbollah “com todas as nossas forças até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte às suas casas”.

Antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também negou rumores sobre um cessar-fogo iminente no Líbano, e orientou suas tropas a manterem a luta com “força total”. E o primeiro-ministro interino libanês, Najib Mikati, negou ter assinado qualquer acordo.

Enquanto isso, os Estados Unidos e outros aliados pediram uma pausa de 21 dias no conflito entre Israel e Líbano, na tentativa de evitar uma guerra regional e facilitar as negociações para a libertação de reféns do Hamas na Faixa de Gaza. O Hezbollah ainda não comentou a proposta.

