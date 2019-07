O Terremoto mais potente que já ocorreu em 20 anos

Sarah Chaves, com informações do G1

Saiba Mais Geral Irã diz que derrubou drone dos Estados Unidos

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o sul da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5). Esse tremor, o segundo dessa semana, foi o mais forte em 20 anos a atingir região. várias pessoas ficaram feridas, de acordo com a CNN.

O sismo ocorreu às 20h33 no horário local (0h33 deste sábado, no Brasil) e o epicentro foi registrado a 17 km de Ridgecrest, localidade de 30 mil habitantes, a 250 km de Los Angeles. O tremor foi sentido em Los Angeles, Phoenix, Las Vegas e Reno.

O terremoto provocou deslizamentos de terra, rachaduras em fundações e destruiu muros. Canalizações de água e esgoto também foram rompidas. Após o tremor, ainda foram registrados incêndios provocados por vazamentos de gás, de a cordo com o Corpo de Bombeiros do condado de San Bernardino.

Cerca de 3.000 moradores em Ridgecrest e nas áreas vizinhas estão sem energia, gás e sem sistema de comunicação.

Famílias passaram a noite fora de casa com medo de réplicas do tremor. No hospital regional de Ridgecrest, pacientes foram levados de cadeira de rodas para o lado de fora, onde enfermeiros davam prosseguimento aos atendimentos ao ar livre, de acordo com a CNN.

Saiba Mais Geral Irã diz que derrubou drone dos Estados Unidos

Deixe seu Comentário

Leia Também