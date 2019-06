Irã diz que derrubou drone dos Estados Unidos

Os Guardiões da Revolução do Irã anunciaram nesta quinta-feira (20) que derrubaram um avião não tripulado dos Estados Unidos, que serviria para operações de espionagem perto do Estreito de Ormuz, onde vários incidentes foram registrados no mês passado.

Segundo comunicado emitido pelos Guardiões, o drone, do tipo RQ-4 Global Hawk, entrou no espaço aéreo iraniano na madrugada de hoje, sobrevoando a região de Koohe Mobarak, na província de Hormozgan, no sul do país.

O porta-voz do Ministério do Exterior do Irã, Abbas Mousavi, condenou, segundo a televisão estatal iraniana, o que chamou de violação do espaço aéreo do país e alertou para as consequências de tais "medidas ilegais e provocadoras".

Não houve uma reação oficial imediata dos Estados Unidos. Entretanto, autoridades americanas citadas anonimamente pela agência de notícias Reuters teriam afirmado que o drone citado por Teerã se encontrava no espaço aéreo internacional. Um porta-voz militar americano declarou que nenhuma espaçonave esteve em atividade dentro daquele país.

Os Guardiões, apontados pelos EUA como um grupo terrorista, denunciaram que o drone "violou o espaço aéreo territorial iraniano".

Deixe seu Comentário

Leia Também