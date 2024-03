Obama intensifica aÃ§Ãµes em apoio Ã  reeleiÃ§Ã£o de Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tem ajudado Joe Biden desde o anúncio da candidatura de reeleição. Ele foi motivado por apelos públicos para angariação de fundos, e na esperança de acalmar a preocupação de alguns democratas, sobre a procura do atual comandante dos EUA para um segundo mandato.

Para o futuro da campanha de Biden, os democratas esperam que Barack Obama participe mais das atividades. Alguns assessores afirmaram que ele já concordou em fazer várias aparições durante o período eleitoral.

Nos próximos sete meses, Obama fará apelos à angariação de fundos e ajudará a motivar os jovens americanos, especialmente os eleitores negros e latinos, que são vistos pelos conselheiros de campanha como um ponto fraco para a candidatura de Biden.

A maior adesão de Obama ao esforço de reeleição do aliado acontece hoje (28), em um evento de arrecadação de fundos. Os esforços para arrecadações da campanha com o ex-presidente, já conseguiu mais de US$ 15 milhões neste ciclo.

Nos últimos meses, o ex-presidente deixou claro aos parceiros, que acredita na intensificação da revanche de Biden em cima de Donald Trump.

De acordo com a CNN, fora das câmeras, Obama disse a Biden que achava que os comentários do presidente sobre o Estado da União, feito no início de março, tinham sido eficazes e estavam sendo bem sucedidos. O ex-presidente também enfatizou ao atual presidente o quanto ele acredita que os cuidados de saúde serão uma questão politicamente potente e importante nas eleições.

Os assessores afirmam que inda não foram feitos planos de viagem, mas Obama provavelmente visitará campos universitários no outono, bem como grandes cidades em estados decisivos.

