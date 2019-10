Pornhub exclui vídeos de produtora acusada de tráfico sexual

Joilson Francelino, com informações do Uol

Um dos maiores sites de pornografia do mundo, o Pornhub, excluiu a página da produtora Girls do Porn [garotas fazem pornô, em tradução livre], acusada de coagir aproximadamente 20 mulheres a participarem de filmes pornográficos. Os funcionários da produtora foram acusados de tráfico sexual pelas autoridades americanas.

Desde agosto, a imprensa norte-americana divulgou a notícia de que 22 mulheres prestaram queixa por fraude, danos emocionais e de coagi-las a atuar em filmes eróticos e mentir sobre a distribuição das produções. Segundo as acusações, os produtores diziam que os vídeos não seriam publicados na internet e pagavam viagens e quartos de hotel para as filmagens.

O processo acendeu um alerta na indústria pornográfica norte-americana, que há anos tem tentado criar ambientes menos tóxicos às profissionais do conteúdo adulto. O ápice da discussão foi o documentário "Hot Girls Wanted", no qual mulheres relatam pressão psicológica para continuar no ramo.

Segundo depoimento às autoridades norte-americanas, as mulheres que aparecem nos vídeos sofreram ao serem expostas sem permissão a familiares.

Apesar das investigações terem sido abertas em setembro, as imagens da produtora estavam disponíveis online no Pornhub até esta segunda-feira (14). De acordo com comunicado à imprensa, a remoção segue um pedido da Justiça norte-americana.

