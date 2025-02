Presidente da Colômbia diz que cocaína não é "pior que o uísque"

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou durante reunião do Conselho de Ministros, transmitida ao vivo na televisão colombiana na terça-feira (4), que a cocaína não é “pior que o uísque, e defendeu que a ilegalidade da droga é devida seu local de produção.

“A cocaína é ilegal porque é feita na América Latina, não porque é pior que o uísque. Os cientistas estão analisando isso”, disse o presidente colombiano durante a reunião.

Petro ainda apontou que drogas como o fentanil, que atualmente é uma das responsáveis por uma crise na saúde pública dos Estados Unidos, não enfrentam as mesmas restrições ao redor do mundo.

Segundo o presidente colombiano, a liberação do consumo de cocaína poderia ser um caminho para desmantelar o narcotráfico global, já que a regulamentação da substância poderia gerar recursos que seriam investidos nas campanhas de conscientização de jovens do país.

A fala, no entanto, foi recebida com resistência, tanto interna quanto externa, com ministros demonstrando convergência em relação à fala ainda durante a reunião.

