Quinto voo trazendo refugiados do Líbano chega a SP

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o quinto voo destinado à operação de repatriação de brasileiros no Líbano pousou às 6h06 da manhã desta segunda-feira (14), na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos.

Nesse quinto voo da operação 'Raízes do Cedro', a aeronave KC-30 trouxe de Beirute, no Líbano, 220 pessoas e dois animais de estimação.

Desde o início da operação, 1.105 pessoas e 13 animais de estimação foram retirados do país em conflito pelo governo brasileiro. Os passageiros são brasileiros, estrangeiros parentes de primeiro grau dos cidadãos e estrangeiros que foram transportados pela FAB a pedido dos governos dos seus respectivos países.

Segundo o governo, a composição da lista de passageiros prioriza mulheres, crianças, idosos e brasileiros que não residem no Líbano.

O avião da FAB deixou o Brasil no sábado (12) com destino ao Líbano, logo depois de trazer ao país os 211 passageiros do quarto voo da operação de repatriação.

Veja abaixo quantas pessoas foram repatriadas em cada voo da FAB:

Primeiro voo: 229 pessoas;

Segundo voo: 227 pessoas.

Terceiro voo: 217 pessoas;

Quarto voo: 211 pessoas;

Quinto voo: 220 pessoas.

Assim como aconteceu nos voos anteriores, está prevista uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento, antes da decolagem para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

