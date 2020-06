Rapunzel da vida real tem cabelo de 2,5 metros e não tem princípe

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Por onde passa, Malgorzata Kulczyk, de 34 anos, chama a atenção por causa dos seus cabelos, não porque eles são apenas sedosos e bem cuidados. Em Londres, onde mora, ela ficou conhecida como "Rapunzel da vida real" por cultivar um cabelo de dois metros e meio.

Malgorzata é loira natural, mas conseguiu deixar o cabelo com um tom avermelhado graças a um soro caseiro, elaborado a partir de uma mistura de óleos, que ela aplica meia hora antes de lavar os fios.

Ela conta que não vai ao cabeleireiro há cinco anos e cuida dos fios por conta própria. "Meu cabelo não afeta muito a minha vida. O sol é o meu branqueador natural. Eu lavo meu cabelo até três vezes por semana e uso um estilo diferente por dia como rabo de cavalo, trança ou coque. Uso produtos naturais e qualquer coisa com óleo de coco é a minha favorita", contou.

Vez ou outra, ela aposta em penteados inusitados e chama ainda mais atenção. Assim como na história da princesa, Malgorzata também encanta na vida real e parece não ter dificuldade para encontrar um príncipe.

"Os homens não acreditam que é de verdade, dizem que é bonito, impressionante e feminino. Alguns até se apaixonam por mim por causa disso!", revela.

No Instagram @miss_longhair ela reúne mais de dez mil seguidores que acompanham sua rotina de cuidados com os cabelos. Mas não é todo mundo que sabe lidar com o visual diferente da blogueira. "As pessoas podem ter inveja. Houve uma situação em que um colega insistiu que meu cabelo era muito comprido e que eu deveria cortá-lo", conta.







