Rebeldes sírios anunciam queda de Bashar al-Assad em tomada de TV Estatal

Os rebeldes sírios assumiram o controle da TV estatal local, com o canal interrompendo a programação regular para transmitir uma mensagem anunciando a queda do regime de Bashar al-Assad.

A mensagem, acompanhada de música revolucionária e patriótica, declarou a “vitória da grande revolução síria e a derrubada do regime criminoso de Assad”.

O regime da Síria sob comando da família Assad durou mais de 50 anos.

Assad assumiu o poder em uma eleição sem oposição em 2000, após a morte de seu pai Hafez al-Assad, que saiu da pobreza para liderar o Partido Baath e tomou o poder em 1970, tornando-se presidente do país no ano seguinte.

Como um segundo filho não preparado para assumir o manto do pai, Assad estudou oftalmologia em Londres até que seu irmão mais velho, Bassel, que havia sido preparado para suceder Hafez, morreu em um acidente de carro em 1994.

Bashar al-Assad foi então lançado aos holofotes nacionais e estudou ciência militar, tornando-se mais tarde coronel do exército sírio.

Após a morte de seu pai, em junho de 2000, levou apenas algumas horas para o parlamento sírio mudar a constituição para reduzir a idade de elegibilidade presidencial de 40 anos para a idade de Assad na época, com 34, uma medida que lhe permitiu suceder seu pai após eleições sem oposição no mês seguinte.

