Reviva é apresentado na Ásia Ocidental

Representantes do Grupo de Trabalho da União Internacional de Arquitetos (IAB) participaram do Fórum Internacional sobre Arquitetura para Turismo em Cidades Históricas, em Baku, no Azerbaijão, onde apresentaram o projeto Reviva Campo Grande, através do painel “Renovação de Espaços Públicos”.

O evento, que durou três dias, reuniu arquitetos de todo o mundo, com a representatividade de mais de 30 países, e discutiu condições para as cidades históricas suportarem o turismo em massa sem que o patrimônio seja depredado. O Fórum é uma preparação para o Congresso Internacional de Arquitetos que, pela primeira vez, será realizado no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho de 2020.

O Grupo de Trabalho que apresentou o Reviva no encontro é formado pelo arquiteto Carlos Lucas Mali, vice-presidente nacional do IAB, a arquiteta Adriana Tannus, presidente do IAB/MS, além de profissionais de São Paulo, Maringá, da Bolívia, China, Turquia e Portugal. A proposta liderada por eles é que, durante o Congresso, no ano que vem, seja feito um Seminário específico para tratar da renovação de espaços públicos.

Programa Reviva

A coordenadora do Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin destaca que o programa, desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande, traz bem acentuada a questão de requalificação. “O projeto prevê uma grande intervenção na área central da cidade e, com ela, a renovação do espaço com ilhas de convívio, paisagismo, ruas mais largas e priorização do pedestre. A proposta é despertar no cidadão a vontade de frequentar o Centro, de se apropriar da região”, completa.

