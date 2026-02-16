Robôs humanoides dominam espetáculo do Ano Novo Lunar na China

Robôs humanoides chineses foram destaque do espetáculo televisivo promovido pelo Ano Novo Lunar, reforçando a política tecnológica de Pequim e o papel estratégico da robótica no país.

Durante o gala anual do Festival da Primavera, transmitido pela televisão estatal CCTV nesta segunda-feira (16), diversas startups apresentaram seus últimos modelos de robôs humanoides em performances e esquetes que combinaram tecnologia e entretenimento.

Quatro empresas emergentes — Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab — colocaram seus robôs no palco principal, em um programa comparado ao Super Bowl dos Estados Unidos pela audiência e relevância cultural. Mais de uma dúzia de unidades da Unitree protagonizaram demonstrações de artes marciais sofisticadas, incluindo sequências com espadas, bastões e nunchucks ao lado de performers humanos.

Além das apresentações de combate, o espetáculo exibiu outras aplicações de inteligência artificial: o chatbot Doubao, desenvolvido pela Alibaba, participou de um número de abertura, e robôs da Noetix e MagicLab dançaram em sincronismo com artistas durante trilhas musicais transmitidas ao vivo.

O evento ocorre em um momento em que grandes players como AgiBot e Unitree se preparam para ofertas públicas iniciais (IPOs) em 2026, consolidando o setor de robótica como um campo de investimento e inovação durante o feriado prolongado do Ano Novo Lunar.

Analistas ressaltam que a presença dos robôs no gala, que atraiu cerca de 79% da audiência televisiva ao vivo na China, serve tanto para entreter quanto para promover as ambições industriais de Pequim, colocando a robótica e a automação no centro da narrativa tecnológica do país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também