Russos poderão participar das Olimpíadas como atletas neutros

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta sexta-feira (8), que as punições aplicadas à Rússia e Bielorrússia por conta da guerra com a Ucrânia não afetará aqueles que conseguirem vagas individuais, mas exige que eles compitam como atletas neutros.

“O Conselho Executivo (CE) do Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu que os Atletas Neutros Individuais (AINs) que se qualificaram através dos sistemas de qualificação existentes das Federações Internacionais (IFs) no campo de jogo serão declarados elegíveis para competir em os Jogos Olímpicos de Paris-2024″, anunciou o Comitê.

Apesar do anúncio, equipes de atletas que representem os dois países continuam proibidas de participar de qualquer competição e devem ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou a pedir ao presidente da França, Emmanuel Macron, que atletas russos fossem proibidos de entrar no país, porém, o COI entendeu que seria uma grande injustiça impedir que atletas que não fazem partes de equipe não pudessem participar da competição.

“Atletas Neutros Individuais são atletas com passaporte russo ou belarusso. Serão aplicadas as rigorosas condições de elegibilidade baseadas nas recomendações emitidas pelo Conselho Executivo do COI em 28 de março de 2023 para Federações Internacionais e organizadores de eventos esportivos internacionais”, completou a entidade.

