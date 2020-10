Imagens fortes: Sete corpos são encontrados em contêiner de fertilizantes

Matheus Rondon com informações do Abc en leste

Nesta sexta-feira (23), autoridades locais encontraram ao menos sete corpos já em estado de decomposição em um contêiner com fertilizantes que deixou a Sérvia, na Europa no dia 21 de julho deste ano. Eles seriam imigrantes ilegais que queriam chegar à América do Sul.

O incidente foi descoberto quando os gerentes da empresa abriram o contêiner no bairro de Santa María de Asunción. Não se descarta que haja mais vítimas. O contêiner chegou ao porto de Terport de Villeta no dia 19 de outubro.

No entanto, o fiscal também não descarta que os já falecidos tenham recebido a promessa de ir para um país da Europa Ocidental, pois ao lado dos corpos encontraram restos de comida que fazem supor que se prepararam para uma curta viagem.

Um cartão de táxi sérvio também foi encontrado ao lado dos corpos. As autoridades indicaram que irão agora contactar representantes daquele país para tentar conhecer a identidade dos falecidos, que já seriam adultos.

Veja o vídeo:

