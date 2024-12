Síria tem novo líder após a queda de Bashar al-Assad

Mohammed al-Bashir, em anúncio nesta terça-feira (10), informou que irá assumir o comando da Síria como primeiro-ministro interino, com o apoio dos antigos rebeldes que derrubaram o governo de Bashar al-Assad.

Uma figura pouco conhecida na maior parte da Síria, tendo dirigido uma administração em um pequeno bolsão do noroeste controlado pelos rebeldes, al-Bashir disse, em anúncio transmitido na televisão estatal, que estará à frente da autoridade interina até 1º de março.

"Hoje realizamos uma reunião de gabinete que incluiu uma equipe do governo de Salvação, que estava trabalhando em Idlib e seus arredores, e o governo do regime deposto", informou o primeiro-ministro.

A data também marca um retorno à normalidade, sendo o primeiro dia em que os bancos reabriram em Damasco, a capital da Síria, após a queda de Bashar al-Assad. Além disso, o tráfego voltou às ruas, os trabalhadores da construção civil voltaram aos seus trabalhos e limpadores de rua estavam varrendo as vias da cidade.

Além disso, houve uma diminuição no número de homens armados nas ruas.

