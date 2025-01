Trump anuncia que EUA deixará o Acordo de Paris

Donald Trump, que tomou posse como presidente dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (20) que o país voltará a se retirar do Acordo de Paris sobre o clima, que busca impedir o avanço do aquecimento global.

Em um comunicado, a Casa Branca confirmou que Trump vai retirar os EUA do acordo. “O presidente Trump vai retirar-se [EUA] do Acordo de Paris sobre o Clima”, afirmou.

Além disso, Trump também prometeu aumentar a produção de petróleo dos Estados Unidos e eliminar os subsídios criados por Joe Biden na compra de veículos elétricos. Atualmente, os EUA ocupam a posição de segundo maior poluidor do mundo.

Os Estados Unidos voltaram a fazer parte do acordo durante a administração de Joe Biden, revertendo decisão do primeiro mandato de Trump à frente da Casa Branda.

