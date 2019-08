Vídeo - Evo Morales se perde em floresta ao combater incêndio

O presidente da Bolívia, Evo Morales, se perdeu por quase uma hora na noite dessa quinta-feira (29), na selva, enquanto ajudava as brigadas que combatiam um incêndio florestal, revelou o próprio presidente nesta quinta-feira.

“Tivemos uma pequena aventura na noite passada. Ficamos perdidos por quase uma hora, mas graças aos soldados, conseguimos encontrar o caminho de volta”, disse Morales aos jornalistas em Roboré.

A rede de televisão Uno exibiu um vídeo amador onde o presidente da Bolíviabusca colegas no meio da noite, repetindo aos gritos: “Onde estão? Onde estão?”.

O presidente ficou perdido no bosque do povoado Caballo Muerto, no municipio de San Ignacio de Velasco, no departamento de Santa Cruz, no leste do país.

