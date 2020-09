Vídeo - Homem explode a cabeça em suicídio ao vivo no Facebook

Um homem identificado Ronnie McNutt, 33 anos, cometeu suicídio em uma transmissão ao vivo no Facebook na noite da última quarta-feira (2), nos Estados Unidos.

No vídeo, é possível ver ele ligando para sua ex-namorada que se recusou a falar com ele no telefone e então diz, ‘É isso pessoal’.

Alguém que assistia a transmissão ao vivo ligou para a polícia antes da tragédia, mas o tempo não foi o suficiente. Ainda é possível ouvir os policias entrando na casa no final do vídeo.

De acordo com o Dignity Memorial, Ronnie deixou a mãe, um irmão, uma irmã e cinco sobrinhos.

Aviso de cenas fortes. Momento em que Ronnie comete o suicídio:

Deixe seu Comentário

Leia Também