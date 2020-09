Vídeo: Sem saber, mulher atropela brutalmente o sogro e foge do local

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Na cidade inglesa de Leicester, a condutora Fatheha Begum Abedin, atropelou e feriu gravemente um idoso em uma faixa de pedestres em Highfields, bairro em Leicester, na Inglaterra.

A jovem não prestou socorro ao homem de 61 anos e seguiu viagem, mas imagens de câmera de segurança flagraram o momento do impacto. No momento da colisão Fatheha estava mexendo no celular e descobriu mais tarde que a vítima era seu próprio sogro.

De acordo com o Daily Mail, Fatheha tentou despistar a polícia, mas logo foi descoberta. O carro dela, inclusive, teve os limpadores dobrados e o para-brisa estilhaçado com a força do acidente.

A Polícia de Leicestershire também descobriu uma série de mensagens de texto apagada por Fatheha logo após o atropelamento.

A autora foi a julgamento, a princípio, com o apoio da família, incluindo os sogros. Mas quando foi informado de que a jovem havia atropelado o pai de seu marido, Fatheha ficou sozinha, foi condenada e presa.

