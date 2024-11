Youtuber atende pedido do pai antes da morte e fuma maconha plantada com suas cinzas

A youtuber norte-americana Rosanna Pansino chocou seus seguidores ao contar, durante um podcast, que fumou maconha que foi colhida de um pé plantado junto das cinzas de seu pai, que morreu há cinco anos, ao lado de sua mãe e irmã.

Pansino relatou que a decisão atende um desejo do patriarca, Papa Pizza, que faleceu após uma batalha contra a leucemia. “Vamos honrar meu pai, Papa Pizza, cumprindo o seu desejo. Eu vou fumar meu pai morto. Vou fazer isso, minha mãe e irmã também vão, elas preferem fazer longa das câmeras. Mas a minha irmã talvez venha compartilhar histórias e memórias divertidas sobre o meu pai”, afirmou.

Ela ainda relatou que seu pai pediu que elas plantassem a planta junto de suas cinzas. “Anos atrás, ele nos falou que gostaria que pegássemos suas cinzas, misturássemos ao solo e plantássemos maconha para fumá-lo. Tenho imagens nossas fazendo isso, foi bastante emocionante e especial, e estou grata por esses momentos honrando meu pai juntas”, contou a youtuber.

A sua mãe, no entanto, estranhou o pedido inicialmente. “No início, minha mãe ficou hesitante. ‘Isso é meio hippie, as pessoas vão nos julgar’. Já faz cinco anos agora, pensamos ser a hora certa de fazer o que meu pai queria e o honrar do jeito dele”, relatou.

O vídeo com o relato foi publicado por Rosanna em seu canal do YouTube, com sua mãe e irmã fora das câmeras. “Perder meu pai, especialmente porque ele também era um dos meus melhores amigos, foi simplesmente diferente”, comentou.

A youtuber, em seguida, comentou sobre o luto, que ela afirmou que sempre estará com ela, e mostrou o cigarro, que estava envolto em papel de fumo rosa. “Estava delicioso. Tinha um gosto muito bom”, afirmou.

