O jovem de 25 anos, que foi pego furtando um ‘mercadinho’ em um condomínio do bairro São Francisco, em Campo Grande, foi solto e responderá o processo em liberdade após a audiência de custódia nesta quinta-feira (30). O juiz decidiu ainda que ele terá que pagar o prejuízo dado ao estabelecimento.

Ao analisar o caso, o juiz optou por conceder a liberdade provisória ao rapaz por ele não ter antecedentes criminais. Para garantir que continue solto, o autor deverá manter o endereço atualizado e comparecer a todas as audiências do processo.

Ainda na decisão, consta que o rapaz terá que “ressarcir à vítima o valor dos produtos furtados” durante o flagrante, ou seja, pagar o que estava levando na última terça-feira. A respeito do prejuízo anterior a prisão, o pagamento deverá ser decido posteriormente, após o julgamento do processo.

Costume e falsificações – Os delitos vinham acontecendo desde novembro de 2022. O dono do estabelecimento contou ao JD1 Notícias que possui redes do mesmo ‘mercadinho’ existem em outros condomínios de Campo Grande.

Desta forma, os moradores fazem cadastro em um aplicativo para liberar a entrada no local, realizam suas compras e fazem o pagamento em um caixa automático – ou seja, não tem atendentes – via pix, débito automático e outros.

Desde novembro do ano passado, o autor vem subtraindo produtos do ‘mercadinho’ em vários condomínios. Para tentar evitar os furtos, o rapaz teve o cadastro bloqueado no aplicativo, desta forma não entrava no estabelecimento, mas ele falsificou outros 30 cadastros para continuar acessando o espaço.

Os produtos furtados, entre bebidas e guloseimas, somam mais de R$ 5 mil desde que começaram a acontecer.

