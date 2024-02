Acusado de matar homem a paulada no Parati é absolvido

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado morto com lesão na cabeça no Parati

Fernando Alves Nogueira, 35 anos, foi absolvido pela Justiça por duas vezes da acusação de ter matado Luciano Bispo de Souza, 44 anos. O caso ocorreu em 12 de abril de 2023, por volta das 11h15, na Rua Jornalista Valdir Lago, Bairro Jardim Parati, em Campo Grande.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPMS), Nogueira e Souza tinham desentendimentos anteriores, o que levou Souza a proibir Nogueira de entrar em sua casa. No dia do crime, Nogueira invadiu a residência de Souza, pulando o muro, e atacou Souza com uma barra de ferro.

Uma testemunha presente no local conseguiu impedir que Nogueira continuasse o ataque. Nogueira fugiu do local de bicicleta. Souza foi socorrido pelos vizinhos, mas faleceu horas depois.

O MPMS acusou Nogueira de homicídio. No entanto, durante o processo judicial, a defesa de Nogueira pediu a desclassificação do crime para um crime não doloso contra a vida.

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, ao analisar o caso, considerou que houve "desistência voluntária" da conduta atribuída a Nogueira. O juiz levou em consideração o laudo médico e o depoimento de Nogueira, que afirmou ter desferido apenas um golpe e depois fugiu. O depoimento de uma testemunha corroborou a versão de Nogueira.

Segundo o juiz, o ofendido recusou auxílio médico no momento e foi encontrado sem vida no dia seguinte. Diante das provas, o juiz concluiu que Nogueira não agiu com a intenção de matar. Portanto, o juiz desclassificou o crime de homicídio doloso imputado a Nogueira.

O MPMS recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que manteve o entendimento de que Nogueira não agiu com a intenção de matar. Assim, ele não será responsabilizado pela acusação de homicídio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado morto com lesão na cabeça no Parati

Deixe seu Comentário

Leia Também