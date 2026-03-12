Menu
Justiça

Acusados de matar mulher com golpes de faca enfrentam Tribunal do Júri em Campo Grande

O crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados à cobrança de dívidas entre as partes

12 março 2026 - 09h36Vinícius Santos
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataqueElizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque   (Reprodução/Facebook)

Acontece nesta quinta-feira (12) o júri popular de Edmar Macedo Cardoso, de 35 anos, acusado de envolvimento no assassinato de Elizângela Arce Correa, de 44 anos, e no esfaqueamento do ex-namorado dela, de 42 anos. O crime ocorreu em setembro de 2024 no bairro Jardim Los Angeles em Campo Grande. 

Também é julgado Diego Barbosa Freitas. Ele chegou a ficar foragido, posteriormente foi preso e deve participar do julgamento por videoconferência. A defesa dele será realizada pela Defensoria Pública Estadual.

Conforme a investigação, Elizângela teria sido atingida por 12 golpes de faca. Já o ex-namorado da vítima, que sobreviveu ao ataque, colaborou com as investigações durante a reconstituição do crime, realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

A apuração aponta que o crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados à cobrança de dívidas entre as partes. Edmar Macedo Cardoso nega participação no crime e agora enfrenta o julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Absolvição - Outro réu pelo crime, Arlindo Francisco Natalino Júnior, acusado de ajudar no assassinato, já foi levado a júri. Ele foi absolvido em julgamento realizado em 13 de agosto de 2025.

