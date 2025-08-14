Menu
Acusado de dar cobertura em assassinato de mulher é absolvido pelo Júri na Capital

Com voto dos jurados pela absolvição, juiz expediu alvará de soltura em favor de Arlindo Francisco Natalino Junior

14 agosto 2025 - 14h01Vinícius Santos
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande absolveu, nesta quinta-feira (13), Arlindo Francisco Natalino Junior, acusado de ajudar no assassinato de Elizangela Arce Correa, de 44 anos, e na tentativa de homicídio de Valdeci Soares Santana. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2024, no bairro Jardim Los Angeles.

Conforme informações processuais, Arlindo teria ficado do lado de fora da casa, dando cobertura a outros dois homens. No interior do imóvel, Edmar Macedo Cardoso teria imobilizado Valdeci, enquanto Diego Barbosa Freitas desferia golpes de faca contra ele e Elizangela. A mulher morreu no local e Valdeci sobreviveu.

Os jurados aceitaram a tese da defesa de negativa de autoria e rejeitaram o pedido de condenação feito pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Com a decisão, o juiz Carlos Alberto Garcete determinou a expedição de alvará de soltura para Arlindo, que estava preso. O MPMS pode recorrer.

Outros envolvidos - Diego Barbosa Freitas está foragido e possui mandado de prisão válido até 2044. O processo contra Edmar Macedo Cardoso foi separado após recurso da defesa para evitar que ele fosse julgado nesta data. Os dois processos seguem em andamento, e no caso de Diego, a ação aguarda sua captura.

