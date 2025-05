Juiz decide levar a júri acusados de matar mulher a facadas em Campo Grande

O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, determinou que Arlindo Francisco Natalino Júnior e Edmar Macedo Cardoso sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Eles são acusados de envolvimento no assassinato de Elizangela Arce Correa e na tentativa de homicídio contra Valdeci Soares Santana. O crime aconteceu na noite de 29 de setembro de 2024, na Rua Aristides Lobo, bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

De acordo com o processo, Elizangela foi morta a facadas dentro da própria casa. Valdeci, que também estava na residência, foi esfaqueado durante o ataque e sobreviveu.

As investigações apontam que Arlindo Francisco Natalino Júnior teria permanecido do lado de fora da residência, dando apoio aos demais envolvidos, enquanto Edmar Macedo Cardoso teria imobilizado Valdeci para facilitar os golpes de faca contra Elizangela, que teriam sido desferidos por Diego Barbosa Freitas.

Diego Barbosa Freitas é apontado como o autor direto das facadas, mas está foragido da Justiça. Há contra ele um mandado de prisão expedido, válido até outubro de 2044. Por estar em local incerto e não ter apresentado defesa, o processo contra Diego está suspenso até que seja preso ou se manifeste formalmente nos autos.

Durante a instrução processual, Valdeci Soares Santana prestou depoimento em juízo e reconheceu os acusados. Ele relatou que o crime teria sido motivado por dívidas que os réus mantinham com ele.

Ao decidir pela pronúncia, o juiz considerou que existem indícios suficientes de autoria em relação a Arlindo e Edmar. Com isso, além de responderem por homicídio qualificado, os dois também serão julgados pela tentativa de homicídio contra Valdeci.

A decisão de pronúncia atendeu ao pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Os réus estão presos preventivamente. A defesa pode recorrer da decisão. Se não houver recurso, o caso seguirá para o agendamento do julgamento.

Informações sobre o paradeiro de Diego Barbosa Freitas podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do telefone 190.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Promotora quer júri popular para trio acusado de matar mulher a facadas na Capital

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Promotora quer júri popular para trio acusado de matar mulher a facadas na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também