Promotora quer jÃºri popular para trio acusado de matar mulher a facadas na Capital

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) pediu à Justiça que Arlindo Francisco Natalino Junior, Edmar Macedo Cardoso e Diego Barbosa Freitas sejam levados a júri popular pelo assassinato de Elizangela Arce Correa e pela tentativa de homicídio contra Valdeci Soares Santana. Ambos foram atacados com arma branca (facadas) na noite de 29 de setembro de 2024, na Rua Aristides Lobo, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

A promotora Lívia Carla Guadanhim Bariani apresentou argumentos para a pronúncia dos réus, destacando a materialidade e os indícios de autoria. O MPMS apresentou vários documentos, como laudos periciais, depoimentos e exames que comprovam os crimes. A motivação dos ataques foi revelada como um desacordo relacionado a dívidas que os acusados tinham com as vítimas.

Valdeci, a vítima sobrevivente, reconheceu os acusados em juízo e relatou que os réus lhe deviam dinheiro. A promotora também reforçou o argumento de que os três agiram juntos, com a intenção de cometer os crimes, e solicitou a manutenção da qualificadora de motivo torpe, além do reconhecimento do concurso de agentes.

O caso segue em tramitação na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a supervisão do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. Os réus permanecem presos enquanto aguardam o desfecho do processo.

