AGORA: Ronnie Lessa fica no Presídio Federal de Campo Grande por mais um ano

Após dias de impasse, o juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, acolheu decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Rio de Janeiro (RJ), autorizando desta forma a renovação do prazo de permanência de Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco no ano de 2018, em Campo Grande.

Ainda hoje (3), o JD1 Notícias divulgou a informação a respeito do ordenamento para que Lessa fosse transferido de volta para o Rio de Janeiro em um prazo máximo de 30 dias. Isso porque o seu tempo na Penitenciária Federal de Campo Grande (PFCG), havia ‘expirado’ no dia 21 de março de 2024.

Porém, em uma nova decisão, o corregedor da PFCG e juiz federal, Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, acolheu decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Rio de Janeiro (RJ), e autorizou a renovação do prazo de permanência do preso Ronnie Lessa, pelo prazo de um ano em Campo Grande.

Por conta desta renovação, o prazo prorrogado até o dia 21 de março de 2025.

O caso - De acordo com as acusações, Lessa teria disparado contra Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Ele está encarcerado desde 2019 e, após fechar um acordo de delação, forneceu informações que foram fundamentais para as investigações que levaram à prisão dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa. Esses três indivíduos são suspeitos de serem os mandantes do crime.

