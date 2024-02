Assassino de Wesner é preso e começa a cumprir 12 anos de prisão na Capital

William Enrique Larrea, 37 anos, condenado pelo assassinato de Wesner Moreira da Silva, 17 anos, ocorrido há seis anos em um lava a jato em Campo Grande, foi preso ontem, terça-feira (27). A comunicação da prisão à Justiça foi feita pelo delegado Felipe de Oliveira Paiva, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Larrea começará a cumprir sua pena de 12 anos de prisão. O crime chocou a população em 2017. Ele estava com mandado de prisão em aberto desde 16 de fevereiro deste ano.

Conforme apurado, Larrea será transferido da delegacia para o Centro de Triagem “Anísio Lima”, um estabelecimento penal de segurança média destinado a presos do sexo masculino cumprindo pena em regime fechado.

O centro está situado na Rua Indianápolis, Jardim Noroeste, e a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) já informou à Justiça que a vaga para Larrea está disponível.

Em paralelo, seu comparsa, Thiago Giovanni Demarco Sena, 27 anos, também condenado à mesma pena, permanece foragido.

A Justiça encaminhou os mandados para a Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (POLINTER) e para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) para realizar a captura de Thiago Giovanni Demarco Sena, que ainda não se apresentou às autoridades.

