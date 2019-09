Audiências foram determinadas pela PF dia 13 de agosto; conheça a lista

A série de audiências a oitivas, que estão dentro do inquérito 1190 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foram determinadas ainda em agosto, mais precisamente no dia 13, e determinaram que pessoas e representantes de empresas fossem escutadas.

A postura da Polícia Federal nessa fase do processo foi mais moderada já que desta feita, os citados não foram presos para dar depoimento, mas intimados. O desdobramento da Operação Vostok foi deflagrado na terça-feira (3).

As oitivas estão sendo realizadas nos estados de São Paulo, Paraná, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A maior parte dos depoimentos está sendo prestados em Campo Grande.

A primeira fase da operação foi deflagrada em setembro de 2018, quando a Polícia Federal cumpriu 41 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária.

Desta vez, a ação é um esforço coordenado para a realização de diligências relacionadas às medidas já tomadas anteriormente.

Muitos dos citados na lista abaixo já prestaram depoimento. Confira quem foram os intimados:

- Marquez Filho.

- Cicero Carlos Pereira Diniz,

- Claudio Kazuyuki Matsuda.

- Cleoerdes Barbosa Ribeiro

- Dagoberto Pereira.

- Daniel Espinosa Ribeiro.

- Dulce Elena Cavalli Pereira.

- Edilene José da Silva.

- Edilson Fernandes Leite.

- Edmur Miglioli Junior.

- Edmur Miglioli Neto.

- Edson Barbosa de Araújo.

- Eduardo Flores.

- Eulalio Abel Barbosa.

- Euripes Soares Marques.

- Fabio Ferreira Amarílio.

- Fabricio Guirelli Fancelli.

- Gabriela Silva Miranda.

- Gerson Leme.

- Hercilia de Andrade Hildebrand.

- Hermnio Pitão.

- Ugo Furlan.

- Jefferson Rodrigo Banchini Marque.

- João Guilerme Monteiro.

- João Perez Moreno Filho.

- José Carlos Renosto.

- José Pereira Damasceno.

- Lenita Schimite de Oliveira Silva.

- Léo Renato Sabain.

- Manoel Eduardo Pires.

- Marcos Vinicius Salsedo Perez.

- Maria Auxiliadora Verlangieri Loschi.

- Maria Cristinha Moras D’avila.

- Maria Luica Barbosa Ribeiro.

- Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro.

- Nilson Roberto Teixeira.

- Odilon Ferraz Alvez Ribeiro.

- Oresttes Rocha Neto.

- Otávio Syro Boffe.

- Paulo Cezar Beppler.

- Pedro Pires.

- Ramão Miguel Machado.

- Reginaldo Farias Santos.

- Renato Alvez Dos Santos.

- Roberto de Oliveira Silva Junior.

- Roberto Ocariz de Souza Rosa.

- Rodrigo Renosto.

- Rodrigo Scariot Montemezo.

- Ronaldo Vedovato Acosta.

- Shirlei Zunini de Paula.

- Silas Paes Barbosa.

- Sonia Oliveira Rodrigues.

- Valdir Fancelli.

- Waldyr Cstro Pereira.

- Wladimir dos Santos Tereza.

- Zumira Silva.

- Administrador da empresa Pantanal Holdings

- Administrador da empresa Sucocítrico Cutrale LTDA

- Administrados da empresa Center Boi Nelore Comércio de Carnes LTDA

- Ayrton Bryan Corrêa.

- Carlos Sussumo Takaoka.

- Neuza Maria de Paula.

- Paulo Henrique Zillo.

- Daniel de Souza Ferreira.

- Elvio Rodrigues.

- Francisco Carlos Freire de Oliveira.

- Ivanildo da Cunha Miranda.

- João Roberto Baird.

- José Roberto Teixeira.

- Marcio Campos Monteiro.

- Miltro Rodrigues Pereira.

- Nelson Cintra Ribeiro.

- Osvane Aparecido Ramos.

- Rubens Massahiro Matsuda.

- Zelito Alves Ribeiro.

- Pavel Chramosta.

- Daniel Chramosta.

- João Carlos Lemes Siqueira.

- José Ricardo Guitti Guimaro.

- Vivían Jallad Sallum.

- Wadji Ibrahim El Haouli.

- Administradores das empresas Agrícola Panaroma comércio e Representações LTDA,

- Agrodinamica Comercio e Representações LTDA,

- Agropecuária Patagonia LTDA.

- Berlim Industria e comercio LTDA.

- Center Boi Nelore comércio de carnes LTDA.

- Coopisema-cooperativa Agrícola Mista serra de Maracajú.

- Edilson Fernandes Leite ME.

- Frigo-Brás frigoríficos LTDA.

- Franosul Comercial e corretora de grãos LTDA.

- Log engenharia LTDA.

- Nova Estrela Comércio de alimentos S.A.

- Rações Boccho LTDA.

- SDI Informática e Contruções LTDA.

- Território do Couro LTDA.

- União Industria de suplementação Animal LTDA.

- 91. Vera Lucia Quadros Batista Eireli.

- Ademar Marinho.

- Almiro Tamashiro Quelho.

- Alvaro Bueira.

- André Luiz Toniasso Leandro.

- Carlos Wagner Guarita

