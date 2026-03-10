Menu
JustiÃ§a

Bolsonaro pede autorizaÃ§Ã£o para receber assessor de Trump na prisÃ£o

Darren Beattie Ã© responsÃ¡vel pelos assuntos ligados ao Brasil

10 marÃ§o 2026 - 16h11Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos,Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos,   (Departamento de Estado dos EUA/DivulgaÃ§Ã£o)

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira (10) ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita de Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos, na prisão.

Aliado do presidente Donald Trump, Beattie trabalha para o Departamento de Estado norte-americano e é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil.

No pedido de autorização encaminhado ao Supremo, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, vai decidir a questão.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.

