Carlos Contar é eleito presidente do TJ

Nesta quarta-feira (21), durante sessão do Tribunal Pleno, desembargadores votaram os nomes dos pares que comandarão os destinos do Poder Judiciário de MS no biênio 2021/2022. O Des. Carlos Eduardo Contar responderá pela Presidência do Tribunal de Justiça de MS; o Des. Sideni Soncini Pimentel pela Vice-Presidência, e o Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva pela Corregedoria-Geral de Justiça. Data para posse ainda não foi definida.

Após a eleição por aclamação, em nome dos eleitos, o novo presidente agradeceu a confiança e lembrou que é preciso chamar a atenção de todos no sentido de colocar a magistratura sul-mato-grossense em local de destaque que pode e deve ocupar no cenário nacional.

“Quero pedir que, independente de vícios e paixões cujas imperfeições devemos sempre afastar de nós, todos estejam ao meu lado no propósito de renovar, criar e inovar os valores creditáveis à Justiça. (…) O meu propósito é com a valorização da magistratura, cujo objetivo não é apenas o de enaltecer os juízes e desembargadores, mas o de entregar uma justiça rápida e facilitada, com acertos e erros naturais, porém, com a certeza de que o melhor terá sido feito”, disse ele.

Carlos Eduardo Contar é natural da Capital sul-mato-grossense e iniciou suas atividades profissionais perante o TJMS como auxiliar judiciário e técnico judiciário.

