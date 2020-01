Conheça os bandidos mais procurados do país

Priscilla Porangaba, com informações do Estadão

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou uma lista com os criminosos mais procurados do País, nessa quinta-feira (30).

Três são de Mato Grosso do Sul: os ex-guardas civis municipais de Campo Grande José Moreira Freires, o Zezinho, Juanil Miranda Lima, e o ex-policial militar de Mato Grosso do sul, Fábio Costa. A dupla Zezinho e Juanil é investigada pela Operação Omertà, suspeita de ligação com milícia supostamente criada pelo empresário Jamil Name e pelo filho Jamil Name Filho.

Fábio foi alvo de uma operação que tinha como alvo o contrabando de cigarros e é investigado por atentar contra a casa de um policial rodoviário federal, em 2017, após a apreensão de uma carga de cigarros falsos avaliada em R$ 14 milhões.

Na lista consta dados como o CPF, o mandado de prisão, e um resumo dos crimes imputados aos investigados e condenados do banco de informações.

A lista, elaborada pela Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado da Diretoria de Operações da Secretaria de Operações Integradas (Seopi-MJSP), tem 27 nomes cuja prisão é estratégica para o enfraquecimento da atuação criminosa no país, segundo a pasta.

O ministro Sérgio Moro descreveu a ação no Twitter dele. “A lista ajudará na captura, e segue a orientação do PR @jairbolsonaro de sermos firmes contra o crime organizado”.

Entre os nomes dos procurados, estão Juvenal Laurindo, o ‘Carcará’, que participou do assalto ao Banco Central em Fortaleza (CE). Com condenações por receptação, formação de quadrilha, e está sob suspeita de ter cometido roubo à maior mineradora de diamantes da América Latina, em Nordestina (BA), e de ter participado da explosão da lotérica do município de Independência (CE).

Edvaldo Silva Santos, o ‘Patrão’, é investigado por ser ‘um dos mentores da tentativa de roubo a avião de transporte de valores no aeroporto de Salgueiro (PE), em 2018’.

Gilberto Aparecido dos Santos, o ‘Fuminho’, é investigado por ser mentor de dois planos de fuga de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, da Penitenciária de Presidente Venceslau, em 2014, e em 2019. Também é suspeito de ser o mandante da morte de Gege do Mangue, líder do PCC assassinado em 2018.

Sonia Aparecida Rossi, a ‘Maria do Pó’, é tida por investigadores como a maior traficante de cocaína da região de Campinas. João Aparecido Ferraz Neto, o ‘João Cabeludo’, tem envolvimento com roubos a carros fortes e tráfico de drogas no Vale do Paraíba (SP) – a pasta especula que ele esteja na Bolívia.

O banco de dados foi construído a partir de informações dos estados e também dados públicos, fornecidos pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e teve como foco criminosos condenados por agirem em mais de um estado’.

Segundo o Ministério, para a escolha dos nomes, foram ouvidos profissionais com experiência e atuação no enfrentamento a crimes violentos em diversas unidades federativas, além de agentes policiais estaduais e federal.

Denúncias e informações podem ser encaminhadas pelos números do Disque-Denúncia das Secretarias de Segurança Pública dos Estados-membros.

O ministério recomenda que as abordagens sejam realizadas apenas pelas forças policiais.





