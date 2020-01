Vídeo - Criminoso furta restaurante em área nobre da capital

O restaurante Pietro i Maria, localizado na rua Euclides da Cunha, foi furtado durante a manhã desta quinta-feira (23). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e chamou atenção pela tranqüilidade do criminoso durante a ação.

O dono do estabelecimento, Walmir Guarinão, 51 anos, contou que seus funcionários foram os primeiros a constatarem o furto. “Os funcionários chegaram antes, aí quando eu estava a caminho, eles me ligaram avisando que tinha sido roubado.”

A gerente, Aparecida Amorim, 45 anos, foi a primeira a notar irregularidades. “Eu fui a primeira a chegar e percebi o caixa em cima do balcão, local que não era para estar, mas continuei abrindo o restaurante como normalmente faço. Até o momento que um dos cozinheiros viu a cerca arrombada e ligamos para o patrão.”

O JD1 Notícias foi até o local onde aconteceu o crime e obteve acesso as filmagens das câmeras de segurança que registraram toda a ação. Veja o momento do crime:

No vídeo, o criminoso derruba a parte baixa da grade das portas dos fundos e entra. No local, ele começa a vasculhar na área próxima a câmara fria até perceber duas câmeras, que prontamente as desliga.

Depois, ele pegou uma japona, que os funcionários usam para entrar na câmara e vai para a parte interna do restaurante. Já na parte interna, ele olha o caixa, mas não encontra dinheiro, que foi retirado na noite anterior pelo dono, mas leva o celular do caixa.

Durante todo o momento ele se mostra calmo e depois de pegar o celular e o casaco, ele tenta colocar um fardo de refrigerante dentro de uma mochila térmica para entregas, mas não consegue e foge.

Walmir também falou que essa foi a primeira vez que foram furtados e que casos como o dele estão se tornando rotineiros na região. “A gente ouve que ta sendo uma coisa rotineira. O que mais me espanta, isso podemos ver nas filmagens, é a tranqüilidade que as pessoas estão praticando crime, no claro do dia e certas da impunidade de seus crimes. A polícia prende e amanhã eles estão na rua de novo.”

Uma vendedora da Yannis, loja de roupas, Ana Paula Simal, 38 anos, disse que a região está precária no quesito segurança. “A segurança na região ta escassa, eu nem vejo ronda da polícia, só quando vão abastecer a casa de câmbio que tem nesse quarteirão e olhe lá.”

Ana Paula também falou que a loja em que trabalha já foi assaltada. “Essa loja aqui mesmo foi assaltada uma vez, um cara bem vestido entrou aqui de madrugada e parecendo que já conhecia a loja, pegou uma arara de calça jeans e foi no escritório pegar um celular, dando um prejuízo em torno de R$ 6 a 7 mil. ”

A equipe do jornal entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS) que afirmou estar investigando o caso. "Sobre o furto ocorrido, a Polícia Militar está na busca do autor dos fatos e ressalta que está atuante na região central de Campo Grande."

