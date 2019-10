"Achei que era abandonado" diz homem que furtou Van com guincho

Osvaldo Corrêa da Silva, de 53 anos, foi preso após contratar guincho para furtar uma van na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, onde passou por audiência de custódia nesta terça-feira (22) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo informações do boletim de ocorrência, na manhã do último domingo (20), o dono da van deixou o veículo estacionado na Rua Brilhante, como de costume. Quando retornou ao local, por volta das 11h, não encontrou mais o automóvel.

Algumas testemunhas relataram à vítima que o veículo foi levado do local por um guincho. Com as características, o dono da van conseguiu localizar o motorista do reboque.

De acordo com o motorista do reboque, ele foi contratado por um vendedor de ovos para rebocar o veículo da Rua Brilhante até uma casa no bairro Guanandi. A Polícia Militar foi acionada e, no local, encontrou o Renault estacionado em frente a uma casa.

Osvaldo foi abordado, mas negou o furto. Mas, em seguida ele confessou que pegou o veículo porque achava que ele estava abandonado no local.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratinga.

Deixe seu Comentário

Leia Também