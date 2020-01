Criminoso é morto pela PM durante troca de tiros no Noroeste

A Polícia Militar e Eliseu Fabrini dos Santos Rocha, 21 anos, autor de um roubo n município de Jardim, Mato grosso do Sul, entraram em confronto na noite de quarta-feira (22), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, resultando na morte do criminoso.



A polícia foi informada de que Eliseu, que estava foragido pelo roubo que cometeu no início do mês em Jardim, também conhecido como “Caveirinha”, estaria numa casa que é ponto de droga na Avenida General Mallet, no esconderijo denominado pombos, no bairro citado acima.

Ao chegar no local indicado, a polícia não encontrou “Caveirinha” e em diligência pela região, a guarnição encontrou Eliseu dentro de uma residência, e ao ver a viatura, o autor efetuou um disparo contra a polícia e fugiu.

Durante meia hora de ronda pela área, a polícia encontrou um indivíduo que ao ser questionado sobre o paradeiro de um homem com as características de Eliseu, informou que o mesmo teria entrado no matagal em direção da Chácara dos Poderes.

Quando foi encontrado, Eliseu recebeu voz de prisão, porém não obedeceu e efetuou mais dois tiros contra guarnição, e acabou alvejado com dois tiros e caiu no chão. A equipe da polícia logo foi desarmar o autor, e levou ele para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém ele não resistiu aos ferimentos.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Centro.

