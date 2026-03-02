Um homem foi condenado a 20 anos de prisão, em regime fechado, por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, em Rio Brilhante. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri do município após atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

O crime ocorreu em outubro de 2024. Segundo a denúncia, o réu chamou a ex-companheira para ingerir bebida alcoólica em sua casa e, durante a madrugada, após uma discussão por ciúmes, a atacou com uma faca, atingindo o tórax. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vida, em Dourados, onde ficou internada na UTI.

De acordo com a acusação, o golpe atingiu região vital e a mulher só sobreviveu por causa do atendimento imediato. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime, além de confirmar a qualificadora pelo fato de a vítima ser mãe de uma criança pequena.

Na sentença, a magistrada destacou que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu, especialmente o socorro rápido. A pena foi fixada em 20 anos de reclusão, considerando a gravidade da agressão.

Além da condenação, a Justiça determinou o pagamento de R$ 10 mil por danos morais à vítima e a execução imediata da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania das decisões do Tribunal do Júri. A defesa já manifestou intenção de recorrer.

