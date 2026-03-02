Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
JustiÃ§a

Homem Ã© condenado a 20 anos por tentativa de feminicÃ­dio em Rio Brilhante

Crime, que aconteceu em outubro de 2024, foi motivado apÃ³s uma discussÃ£o por ciÃºmes

02 marÃ§o 2026 - 17h23Luiz Vinicius

Um homem foi condenado a 20 anos de prisão, em regime fechado, por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, em Rio Brilhante. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri do município após atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

O crime ocorreu em outubro de 2024. Segundo a denúncia, o réu chamou a ex-companheira para ingerir bebida alcoólica em sua casa e, durante a madrugada, após uma discussão por ciúmes, a atacou com uma faca, atingindo o tórax. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vida, em Dourados, onde ficou internada na UTI.

De acordo com a acusação, o golpe atingiu região vital e a mulher só sobreviveu por causa do atendimento imediato. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime, além de confirmar a qualificadora pelo fato de a vítima ser mãe de uma criança pequena.

Na sentença, a magistrada destacou que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu, especialmente o socorro rápido. A pena foi fixada em 20 anos de reclusão, considerando a gravidade da agressão.

Além da condenação, a Justiça determinou o pagamento de R$ 10 mil por danos morais à vítima e a execução imediata da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania das decisões do Tribunal do Júri. A defesa já manifestou intenção de recorrer.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Tribunal Superior do Trabalho - TST / Foto: Aldo Dias
Interior
JustiÃ§a mantÃ©m condenaÃ§Ã£o da empresa por vazamento de amÃ´nia em SidrolÃ¢ndia
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
PolÃ­cia
Policial militar Ã© condenado por ameaÃ§ar funcionÃ¡rio de conveniÃªncia em Campo Grande
Câmera de Segurança - Foto: Reprodução / Reddit
Interior
JustiÃ§a manda dono de casa ajustar cÃ¢meras que invadiam privacidade da vizinha em MS
FOTO: REPRODUÇÃO / PROCESSO
Cidade
MPMS cobra prefeitura sobre providÃªncias para reaver terreno invadido no Jardim Noroeste
Parada da Cidadania LGBTQIA+ - Foto: Ilustrativa / FCMS
Cidade
MPMS investiga se Ã³rgÃ£os pÃºblicos estÃ£o aplicando o FormulÃ¡rio RogÃ©ria em Campo Grande
Foto: TJMS
JustiÃ§a
JustiÃ§a Itinerante leva serviÃ§os jurÃ­dicos a diferentes regiÃµes da Capital
Cachorrinho e agulha - Foto: Ilustrativa / Freepik
PolÃ­cia
Promotor manda Conselho de Medicina VeterinÃ¡ria auditar CCZ apÃ³s denÃºncia de 'extermÃ­nio'
Fórum de Campo Grande
JustiÃ§a
Mulher Ã© condenada apÃ³s arrecadar R$ 412 mil com golpes de doenÃ§as, mortes e crianÃ§as fictÃ­cias
Mulher é condenada por golpe de R$ 412 mil inspirado em livro em Campo Grande
JustiÃ§a
Mulher Ã© condenada por golpe de R$ 412 mil inspirado em livro em Campo Grande

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande