JustiÃ§a

Homem que matou padrasto para defender a mÃ£e pega 5 anos de prisÃ£o em Campo Grande

JustiÃ§a determinou a prisÃ£o imediata do acusado; o regime de cumprimento da pena serÃ¡ fechado

04 marÃ§o 2026 - 08h36VinÃ­cius Santos
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande - Deusa da JustiÃ§a, monumento no fÃ³rum de Campo Grande -   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o / TJMS)

A Justiça, pelo rito do Tribunal do Júri, condenou Leonardo de Andrade, 30 anos, à pena de 5 anos de prisão. Ele é acusado de matar o padrasto, Eliseu dos Santos, 39 anos, em Campo Grande. O crime aconteceu em 11 de agosto de 2025, no bairro Jardim Los Angeles, e a vítima morreu após receber golpes de faca.

Conforme sentença do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, o regime de cumprimento da pena será fechado, com a expedição do mandado de prisão, considerando que o acusado é reincidente.

O juiz não determinou que o réu pague indenização aos familiares da vítima, conforme pedido do Ministério Público, considerando que Eliseu teria sido agressivo com a mãe do acusado no momento em que foi golpeado com faca.

O magistrado destacou que não cabe indenização. Ocorre que a informante é mãe do acusado, e, ao prestar depoimento, claramente defendeu seu filho, não havendo fundamento para condenação ao pagamento de indenização civil. Da condenação é cabível recurso. 

CONFUSÃO E CRIME - Conforme dados processuais, o crime ocorreu após a vítima, Eliseu dos Santos, ter solicitado manter relações sexuais com uma mulher, que recusou o pedido por motivos de saúde. Diante da negativa, Eliseu desferiu um soco no braço direito da mulher.

Em reação, Leonardo de Andrade questionou a vítima pelo ataque à sua mãe, apoderou-se de uma faca de cozinha e golpeou Eliseu nas regiões abdominal e torácica. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa, onde permaneceu internada até o dia 14 de agosto de 2025, quando veio a óbito.

As investigações concluíram que a morte de Eliseu ocorreu em decorrência da ação de Leonardo, motivada pelo soco desferido contra sua mãe.

Reportar Erro
