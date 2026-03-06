Homem que matou rival a facadas Ã© julgado nesta sexta em Campo Grande

Leobaldo Pereira da Silva, de 31 anos, enfrenta júri popular nesta sexta-feira (6), acusado de matar com golpes de faca a vítima Ben-Hur Celestino Caetano Acosta. O ataque ocorreu em 27 de novembro de 2021, no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande.

Leobaldo, nas duas oportunidades em que foi ouvido — na delegacia e em juízo — confessou a prática do delito, justificando que a vítima teria enforcado seu filho. A suposta agressão de Ben-Hur contra o filho de Leobaldo teria sido um dos motivos da confusão que terminou em morte.

A acusação sustenta a prática de homicídio qualificado, o que pode agravar a pena. Segundo o Ministério Público (MPMS), a vítima foi golpeada com cinco facadas nas costas. Para a acusação, Leobaldo desferiu diversos golpes de faca contra Ben-Hur Celestino, provocando excessivo sofrimento físico, circunstância que qualificaria o crime pelo emprego de meio cruel na execução.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. Caberá ao Conselho de Sentença decidir o futuro do réu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m