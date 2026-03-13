Menu
Menu Busca sexta, 13 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
JustiÃ§a

Itamaraty confirma revogaÃ§Ã£o de visto de assessor de Trump

Lula diz que ele sÃ³ entrarÃ¡ no paÃ­s se Padilha puder entrar nos EUA

13 marÃ§o 2026 - 18h22Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos,Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos,   (Departamento de Estado dos EUA/DivulgaÃ§Ã£o)

O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta sexta-feira (13) a revogação do visto do assessor do governo do presidente Donald Trump Darren Beattie. Ele pretendia visitar o Brasil na próxima semana.

Segundo a pasta, a decisão foi tomada “tendo em conta a omissão e o falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita por ocasião da solicitação do visto, em Washington”.

“Trata-se de princípio legal suficiente para a denegação de visto, de acordo com a legislação nacional e internacional”, informou a assessoria.

Mais cedo, durante agenda no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Darren Beattie só entrará no Brasil quando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, puder entrar nos Estados Unidos.

“Aquele cara americano que disse que vinha pra cá, para visitar Jair Bolsonaro, foi proibido de visitar. E eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que estão bloqueados.”

Lula lembrou que, em 2025, os Estados Unidos cancelaram o visto da esposa e da filha de 10 anos de Padilha. À época, o visto do ministro estava vencido e, portanto, não passível de cancelamento.

“Padilha, esteja certo que você está sendo protegido”, completou Lula.

Visita negada - Na quinta-feira (14), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber a visita de Darren Beattie.

Na decisão, Moraes disse que a visita do assessor do presidente Donald Trump não foi comunicada à diplomacia brasileira e não está inserida na agenda oficial que será cumprida no Brasil.

“Ingerência” - Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou a Moraes que a visita a Bolsonaro poderia configurar “indevida ingerência” em assuntos internos do Brasil.

A declaração consta em ofício enviado pelo chanceler brasileiro ao ministro do Supremo.

“A visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro”, afirmou Vieira no documento.

O pedido - O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, na última terça-feira (10), ao STF autorização para receber a visita de Darren Beattie. Aliado do presidente Donald Trump, Beattie trabalha para o Departamento de Estado e é responsável por assuntos ligados ao Brasil.

No pedido de autorização encaminhado ao Supremo, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17) – datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil.

A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Justiça condena homem que importunou sexualmente adolescente em Campo Grande
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena homem que importunou sexualmente adolescente em Campo Grande
Tiago foi assassinado dentro de pizzaria
JustiÃ§a
Tribunal do JÃºri condena dois homens pelo homicÃ­dio de Tiago Sandrin em Sonora
Homem que matou jovem com machadinha em aldeia de Amambai pega 32 anos de prisão
Interior
Homem que matou jovem com machadinha em aldeia de Amambai pega 32 anos de prisÃ£o
Daniel Vorcaro está preso preventivamente
JustiÃ§a
Supremo decide se mantÃ©m prisÃ£o de Vorcaro
MPMS intensifica fiscalização em unidades de acolhimento de Dourados e Laguna Carapã
Cidade
MPMS intensifica fiscalizaÃ§Ã£o em unidades de acolhimento de Dourados e Laguna CarapÃ£
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
PolÃ­cia
TJMS autoriza exclusÃ£o de coronel da PMMS apÃ³s condenaÃ§Ã£o por contrabando e descaminho
Juiz aposentado é condenado a 24 anos de prisão por mandar matar colega no Espírito Santo
JustiÃ§a
Juiz aposentado Ã© condenado a 24 anos de prisÃ£o por mandar matar colega no EspÃ­rito Santo
Edvan responde por feminicídio de Bruna
JustiÃ§a
Homem Ã© julgado por matar companheira a facadas em Campo Grande
Violência doméstica -
JustiÃ§a
JustiÃ§a retira benefÃ­cio de condenado por violÃªncia domÃ©stica em MS
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
JustiÃ§a
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
JustiÃ§a
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
PolÃ­cia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora