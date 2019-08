Jovem que causou acidente com morte de idosos vai a júri popular

Saulo Lucas Barbosa Vieira, 27 anos, acusado da morte de um casal de idosos em acidente de trânsito no centro de Campo Grande vai a júri popular nesta sexta-feira (2), pela 2ª Vara do Tribunal do Juri.

O réu será levado a júri popular por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O fato ocorreu no dia 15 de junho de 2018, na rua Marechal Cândido Rondon, por volta das 5 horas. Saulo estava dirigindo sob efeito de álcool e na contramão da direção. Luiz Vicente da Cruz e Aparecida de Souza da Cruz que seguiam na direção certa, tiveram o carro atingido pelo veículo que era conduzido por Saulo, em alta velocidade.

Com o impacto, o casal de idosos morreu na hora. Saulo foi encaminhado para a Santa Casa. Para o Ministério Público, o crime teria ocorrido com as qualificadoras de motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Já a defesa sustenta que não está provada a condição de crime doloso contra a vida, e sim homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O acusado foi preso preventivamente no dia 18 de junho e a denúncia recebida no dia 5 de julho. Passados apenas quatro meses do acidente, o juiz Aluízio Pereira dos Santos proferiu a sentença de pronúncia, determinando que o réu fosse julgado em dezembro do ano passado. No entanto, houve recurso da defesa e o júri foi adiado. Em abril deste ano o TJ negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de 1º grau.

O réu responde ao processo preso preventivamente.

