Juiz nega internação hospitalar para assessor de vereador preso em operação

O Juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, indeferiu o pedido de internação no Hospital Cassems para Carmo Name Júnior, assessor do vereador Claudinho Serra (PSDB), de Campo Grande. Carmo Name Júnior encontra-se preso no âmbito da Operação Tromper, que investiga fraudes em licitações em Sidrolândia.

A terceira fase da Operação Tromper foi às ruas em 3 de abril, resultando na prisão de oito pessoas. Claudinho Serra permanece preso sob a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em colaboração com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e o Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), por supostamente chefiar o esquema criminoso.

Carmo Name Júnior, "assessor direto" do vereador, continua preso. Ele solicitou a transferência da prisão para um hospital visando um tratamento "adequado", em decorrência de uma cirurgia bariátrica realizada antes de sua prisão. Além disso, requereu que o Estado custeasse suas despesas médicas.

O Juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, baseado nas informações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, negou os pedidos. Ele destacou que a cirurgia ocorreu mais de um ano, sem complicações pós-operatórias. Os documentos apresentados não indicavam restrições dietéticas recentes, e os exames médicos não eram recentes, sendo realizados logo após a cirurgia. Com base nestas razões, o juiz indeferiu o pedido feito por Carmo Name Júnior.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também