Júri absolve pela 2ª vez acusado de matar homem por dívida de R$ 79 na Capital

Jobes de Lima Jaques foi absolvido novamente pelo Tribunal do Juri em Campo Grande, ontem, terça-feira, 21 de maio. Ele estava sendo julgado pela segunda vez pelo homicídio de Frank de Lima Alvisso, ocorrido em março de 2021 no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Conforme as informações processuais, Frank de Lima Alvisso foi brutalmente agredido com um taco e, em seguida, morto a tiros. A motivação do crime teria sido o não pagamento de dívidas de apostas feitas em um bar, onde ele havia perdido um total de R$ 79,00.

Ivaldino de Melo Silva, que foi acusado junto com Jobes de Lima Jaques, foi absolvido em outra ocasião processual, deixando Jobes de Lima Jaques como único réu.

No primeiro julgamento, Jobes de Lima Jaques foi absolvido. No entanto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para anular o julgamento e conseguiu. Desembargadores anularam a decisão, determinando a realização de um novo julgamento.

Neste novo julgamento, Jobes de Lima Jaques foi absolvido pelo conselho de sentença, que acolheu as teses de negativa de autoria em relação aos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

