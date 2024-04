Júri de Campo Grande absolve réu por duplo homicídio na Vila Moreninha III

Ontem, quarta-feira (10), o Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande absolveu Gledson Francisco da Silva da acusação de homicídio qualificado. Ele era suspeito de ter participado dos assassinatos de Gleison Aveiro da Silva Oliveira e Luiz de Jesus Moraes, ocorridos em 6 de janeiro de 2016, por volta das 22h30, na Rua Quina da Serra, esquina com a Rua Ubua, na Vila Moreninha III.

Gledson Francisco da Silva não compareceu à audiência de julgamento, mas enviou um advogado para representá-lo. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) também se posicionou a favor da absolvição, devido à falta de provas que comprovassem a autoria do réu nos crimes.

Após análise dos fatos, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu absolver o acusado, acatando a tese comum da acusação e da defesa. A decisão se deu pela falta de provas concretas que pudessem vincular Gledson Francisco da Silva aos homicídios.

