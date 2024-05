Justiça exige intervenção da CBF na Federação de Futebol de MS

Patrick Hernands Santana Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), ordenou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) intervenha na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A ação ocorre após uma manifestação da Procuradoria da Justiça Desportiva do Estado, representada por Wilson Pedro dos Anjos.

Wilson Pedro dos Anjos defende o afastamento de Francisco Cezário de Oliveira, presidente da FFMS, que foi alvo da Operação Cartão Vermelho, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). Dos Anjos solicita à CBF que tome providências para indicar e nomear um interventor competente para a federação. Francisco Cezário de Oliveira está preso por tempo indeterminado.

A investigação revelou que mais de seis milhões de reais foram desviados da FFMS entre setembro de 2018 e fevereiro de 2023. Durante as diligências, a polícia apreendeu mais

de 800 mil reais em espécie. O nome da operação, Cartão Vermelho, refere-se ao cartão usado por árbitros para expulsar jogadores que cometem faltas graves.

A Operação Cartão Vermelho cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Desde a prisão de Francisco Cezário de Oliveira, a FFMS está sem comando.

