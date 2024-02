Justiça mantém preso homem que cometeu duplo homicídio por ciúmes em Campo Grande

O Juiz Carlos Alberto Garcete, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, decidiu recentemente manter a prisão preventiva de Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, réu acusado de matar a ex-namorada Karolina Silva Pereira, 22, e Luan Roberto de Oliveira, amigo da vítima, 24, no Bairro Colibri II, em 30 de abril de 2023.

A decisão foi baseada na ação penal apresentada pelo Ministério Público Estadual, que imputa a Messias Cordeiro da Silva a prática de dois homicídios. Um dos crimes é qualificado como feminicídio, com motivação torpe e uso de recurso que dificultou a defesa contra Karolina Silva Pereira. O outro homicídio é qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa contra Luan Roberto de Oliveira.

O acusado foi preso preventivamente em 1º de maio de 2023, com base nos fundamentos da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e outros argumentos.

O Juiz Carlos Alberto Garcete destacou que os fundamentos para a prisão preventiva permanecem presentes, sem fato novo que justifique a liberdade do acusado. Em conformidade com o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, de acordo com a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva de Messias Cordeiro da Silva foi mantida.

Messias Cordeiro da Silva está previsto para ser julgado em abril deste ano, via tribunal do júri. Ele foi pronunciado, e a data exata do julgamento ainda será definida. O processo segue em tramitação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também