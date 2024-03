JustiÃ§a marca jÃºri de acusado por mortes de ex-namorada e amigo em Campo Grande

A Justiça de Campo Grande definiu para o dia 24 de abril o julgamento (tribunal do júri) de Messias Cordeiro da Silva, 25 anos, acusado de cometer feminicídio contra Karolina Silva Pereira, 22 anos, e homicídio contra Luan Roberto de Oliveira, 24 anos. O caso ocorreu em 30 de abril de 2023, aproximadamente às 02 horas, na Rua Enzo Ciantelli, no Bairro Jardim Colibri II, em Campo Grande.

De acordo com as informações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), Messias Cordeiro da Silva surpreendeu as vítimas quando elas chegavam à residência de Karolina. Luan Roberto de Oliveira foi morto no local, enquanto Karolina, gravemente ferida por disparos de arma de fogo, foi socorrida, mas não resistiu e faleceu em 02/05/2023.

O MPMS alega que o acusado cometeu o crime contra Karolina motivado por ciúmes, acreditando que ela mantinha um relacionamento amoroso com outro rapaz. Já em relação a Luan, o motivo também seria ciúmes, pois ele acompanhava Karolina até sua casa.

As acusações do Ministério Público contra Messias Cordeiro da Silva incluem homicídio doloso com agravantes de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, além do crime de feminicídio no caso de Karolina. O acusado também é denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 14 da Lei 10.826/03, e as disposições do artigo 69 do Código Penal.

